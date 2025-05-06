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Dörtyol'da Hafriyat Kamyonu Otomobili Sürükledi

Dörtyol'da Hafriyat Kamyonu Otomobili Sürükledi
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir hafriyat kamyonu, sollama yapan otomobile çarparak otomobili sürükledi. Olayda yaralanan olmadı, anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hafriyat kamyonunun otomobili sürüklediği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Musa Kazım Arıkan Bulvarı'nda, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, "kör nokta" tabir edilen bölümden sollama yapan bir otomobile çarptı.

Hafriyat kamyonunun bir süre sürüklediği otomobil, daha sonra savrularak park halindeki motosiklete çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
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