Dörtyol'da gümrük kaçağı 64 karton sigara ele geçirildi. - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dörtyol'da gümrük kaçağı 64 karton sigara ele geçirildi.

AA - Burak Milli - Güncel
 - Güncelleme:
Dörtyol'da gümrük kaçağı 64 karton sigara ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gümrük kaçağı 64 karton sigara ele geçirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gümrük kaçağı 64 karton sigara ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürünler bulundurulduğu ihbarı üzerine daha önce belirledikleri ev, iş yeri ve araçlarda arama yaptılar.

Polis, adreslerde 64 karton gümrük kaçağı sigara buldu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

AA / Burak Milli - Güncel

Hisarcık, Dörtyol, Sigara, Hatay, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title