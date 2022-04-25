Dörtyol'da gümrük kaçağı 64 karton sigara ele geçirildi.
AA - Burak Milli - Güncel
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gümrük kaçağı 64 karton sigara ele geçirildi.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gümrük kaçağı 64 karton sigara ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürünler bulundurulduğu ihbarı üzerine daha önce belirledikleri ev, iş yeri ve araçlarda arama yaptılar.
Polis, adreslerde 64 karton gümrük kaçağı sigara buldu.
Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.
AA / Burak Milli - Güncel