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Dörtyol'da Gizlenmiş Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, koltuğuna gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışma kapsamında takibe aldıkları bir otomobili otoyolda durdurdu. Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada, koltuğun içine gizlenmiş 502 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.B.A. emniyete götürüldü.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, koltuğuna gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışma kapsamında takibe aldıkları bir otomobili otoyolda durdurdu.

Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada, koltuğun içine gizlenmiş 502 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.B.A. emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel

Dörtyol Hatay Güncel Haberler

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