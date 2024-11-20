Dörtyol'da Gençlik Liderleri ve Gönüllülerden Öğrencilere Eğlenceli Etkinlik

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezinin gençlik liderleri ile gönüllüler, öğrencilerle oyun oynadı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında Çaylı Barbaros İlk ve Ortaokulu'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte merkezin gençlik liderleri ve gönüllülerle oyun oynayan çocuklar, müzik eşliğinde eğlendi.