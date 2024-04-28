Dörtyol'da Gelincik Tarlaları Renkleniyor
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde fotoğraf tutkunları, tarlaları renklendiren gelincik çiçeklerini görüntüledi. Numuneevler Mahallesi'ndeki bazı tarlalarda açan gelincikler, vatandaşların ilgisini çekti. Fotoğraf tutkunları ise kırmızı renge bürünen tarlaları fotoğrafladı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde fotoğraf tutkunları, tarlaları renklendiren gelincik çiçeklerini görüntüledi.
Havaların ısınmasıyla Numuneevler Mahallesi'ndeki bazı tarlalarda gelincikler açtı.
Mahalleden geçen vatandaşlar, yolculuklarına ara verip gelincikleri inceledi.
Çiçeklerin arasında gezen ziyaretçiler, fotoğraf çektirdi.
Fotoğraf tutkunları, kırmızı renge boyanan tarlaları görüntüledi.