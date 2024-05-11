Dörtyol'da freni arızalanan kamyon 4 araca çarptı, 2 kişi yaralandı

CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

Veliden okul müdürüne saldırı! O anlar kamerada

Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var