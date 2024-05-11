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Dörtyol'da freni arızalanan kamyon 4 araca çarptı, 2 kişi yaralandı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde freni arızalanan kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde freni arızalanan kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Y. A. yönetimindeki 05 AAK 315 plakalı kamyon, Ocaklı Mahallesi'nde seyir halindeyken freninin arızalanması nedeniyle kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptı.

Kazada, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Y.A. gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA / Güncel

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