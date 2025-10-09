Dörtyol'da Fırtına İki Bina Çatısını Uçurdu ve Araçlara Zarar Verdi

Haberler

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle iki binanın çatısı uçarken, üç araç hasar gördü. Yağış nedeniyle yollar göle döndü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde fırtına nedeniyle 2 binanın çatısı uçtu, 3 araç zarar gördü.

Dörtyol ilçesinde sağanak ve fırtına etkili oldu. Öğle saatleri başlayan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, fırtına nedeniyle 2 binanın çatısı uçtu, iş yerlerinin tabelaları devrildi. Kopan çatı parçaları nedeniyle 3 otomobil zarar gördü, ihbarlar sonrası bölgede hasar tespit çalışmaları başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
