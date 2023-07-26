Dörtyol'da firari hükümlü yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü M.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Kışlalar Mahallesi'nde saklandığı adresi belirlediği firari hükümlüyü operasyonla yakaladı.

Firari hükümlü M.G, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.