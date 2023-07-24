Dörtyol'da firari hükümlü yakalandı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü B.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, Çaylı Mahallesi'nde saklandığı adresi belirlediği firari hükümlüyü operasyonla yakaladı.
Firari hükümlü B.A. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.