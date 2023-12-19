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Dörtyol'da Filistinlilere Destek Amacıyla Kermes Düzenlendi

19 Aralık 2023 15:59 Güncelleme: 16:00 Abone Ol

Dörtyol ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Filistinlilere destek amacıyla düzenlenen kermeste, öğrenciler, veliler, öğretmenler ve sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu. Kermes sonunda elde edilen gelirin AFAD ve İHH aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacağı belirtildi.