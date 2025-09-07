Dörtyol'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Haberler

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tarafından düzenlenen yürüyüşle Filistin'e destek verildi. Yürüyüşte, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Sanayi Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, Çaylı Caddesi'nden Saat Meydanı'na kadar sloganlar atarak yürüdü.

Grup adına burada açıklama yapan İHH Dörtyol Temsilcisi Mehmet Burgaç, tüm insanlığın umut ve vicdanının Filistin'deki mücadeleye taşındığını belirterek, "Yaptığımız şey sadece bir deniz yolculuğu değil, aynı zamanda etik bir haykırıştır. Bu onurlu yolculuk korunmalıdır." dedi.

Açıklamanın ardından İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için dua edildi.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
