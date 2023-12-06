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Dörtyol'da Engelli Çocuklar İçin Etkinlik Düzenlendi

6 Aralık 2023 14:31 Son Güncelleme: 14:33 Abone Ol

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi tarafından engelli çocuklar için bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte çocuklar parkurda mücadele etti ve halat çekme oynadı. Katılımcılara müzik eşliğinde eğlence ve yiyecek ikramı yapıldı. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Selçuk Kayhan, engelli çocukları misafir etmekten mutluluk duyduklarını belirtti.