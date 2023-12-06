Dörtyol'da Engelli Çocuklar İçin Etkinlik Düzenlendi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi tarafından engelli çocuklar için bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte çocuklar parkurda mücadele etti ve halat çekme oynadı. Katılımcılara müzik eşliğinde eğlence ve yiyecek ikramı yapıldı. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Selçuk Kayhan, engelli çocukları misafir etmekten mutluluk duyduklarını belirtti.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde engelli çocuklar için etkinlik organize edildi.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezince spor salonunda düzenlenen etkinlikte çocuklar, parkurda mücadele etti, halat çekme oynadı.
Sonrasında müzik eşliğinde eğlenen katılımcılara yiyecek ikramında bulunuldu.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Selçuk Kayhan, engelli çocukları misafir etmekten mutluluk duyduklarını belirtti.