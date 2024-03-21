Dörtyol'da düzenlenen operasyonda aranan 2 zanlı yakalandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, düzenlenen operasyonlarda aranan 2 zanlı yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çaylı Mahallesi'nde bir apartmanın girişinden park halindeki bisikletin çalınmasıyla ilgili araştırma yaptı.
Ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheli M.C.Ç'yi operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Arananlara yönelik operasyonda da ekipler, kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.H.A'yı yakaladı.
Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.