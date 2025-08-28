Dörtyol'da Depremzedelere Bilişim ve Teknoloji Eğitimi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde robotik kodlama, mobil uygulama geliştirme, model uçak yapımı ile bağlama kursları verilen bilişim ve teknoloji atölyesinden bugüne kadar 3 bin 500 depremzede öğrenci faydalandı.

Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından, hizmet binasının üst katı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen ilk, ortaokul ve lise öğrencileri için Bilişim ve Teknoloji Atölyesi'ne dönüştürüldü.

Hazırlıkların ardından Kasım 2023'te açılan atölyede öğretmenler eşliğinde robotik kodlama, mobil uygulama geliştirme, model uçak ve bağlama kursları verilmeye başlandı.

Atölyede haftada iki gün eğitim gören çocuklar, teknoloji ve bilişim alanlarında öğrendiklerini yaptıkları projelerle pekiştiriyor, bağlama çalarak kendilerini müzik alanında geliştiriyor.

Hizmet binasının arkasına kurulan elektrikli araç şarj istasyonundan elde edilen aylık ortalama 20 bin liralık gelir, atölyeye ekipman ve ikramlık alınmasında kullanılıyor.

Açılışından itibaren 3 bin 500 öğrenci eğitim aldı

DTSO Başkanı Ercan Yıldırım, AA muhabirine, atölyenin Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nden esinlenilerek oluşturulduğunu söyledi.

Kursların 3 ayda bir tekrarlandığını dile getiren Yıldırım, atölyede bugüne kadar 3 bin 500 öğrenciyi ağırladıklarını belirtti.

Yıldırım, araç şarj istasyonunun kazancının eğitime harcandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Elektrikli şarj istasyonunu kullanan araç sahiplerimize teşekkür ediyorum. O gelirlerle bilişim atölyemizin masraflarını karşılıyor, çocuklarımızın eğitimi için harcıyoruz. Bir öğrencimiz, Antalya'da yapılan TEKNOFEST'e katıldı ve ilk 20 içerisinde yer aldı. Üniversite ya da lise sınavına hazırlanan çocuklarımızın da atölyemizdeki hocalarımız ve bilgisayarlardan yararlanmalarını sağlıyoruz."

Atölyeyi geliştirmeyi istediklerini anlatan Yıldırım, "Hedefimiz, başarılı öğrenci yetiştirmek. İleride sınıfları büyütmeyi de düşünüyoruz. Hiçbir öğrenciye ayrımcılık yapmıyor, eğitime ve bilişime destek veriyoruz. Bu desteği diğer odaların da sağlamasını istiyoruz." dedi.