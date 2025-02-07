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Dörtyol'da Depremlerde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Dörtyol'da Depremlerde Hayatını Kaybedenler Anıldı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen anma programında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler öğretmenlerden oluşan bir koroyla anıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ve türkülerle devam etti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler, öğretmenlerden oluşan koronun söylediği türkülerle anıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, çeşitli branşlarda görev yapan 50 öğretmenden oluşan koro, konserde türküler seslendirdi.

Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, sahne alan öğretmenleri tebrik ederek depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Program hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
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