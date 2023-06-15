Dörtyol'da deprem sonrası yıkım çalışmaları sürüyor

Dörtyol Kaymakamı Aydın Ergün, ilçede deprem nedeniyle ağır hasar alan binalarda yıkım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Ergün, afetzedeler için gönüllü öğretmen ve öğrenciler tarafından günde 40 bin kişilik yemek yapıldığını, barınma alanlarında da çeşitli etkinlikler gerçekleştirildiğini kaydetti.

Dörtyol Kaymakamı Aydın Ergün, ilçede deprem nedeniyle ağır hasar alan binalarda yıkım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Ergün, yazılı açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan ve acil yıkılması gereken binaların enkaz kaldırma işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

Ağır hasarlı yapılarda ise yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Ergün, ilçeye kurulan çadır ve konteyner kentlere 343 ailenin yerleştirildiği bilgisini verdi.

Ergün, afetzedeler için gönüllü öğretmen ve öğrenciler tarafından günde 40 bin kişilik yemek yapıldığını, barınma alanlarında da çeşitli etkinlikler gerçekleştirildiğini kaydetti.