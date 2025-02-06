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Dörtyol'da Deprem Şehitleri İçin Anma Programı Düzenlendi

Dörtyol'da Deprem Şehitleri İçin Anma Programı Düzenlendi
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Programa katılanlar, Kur'an-ı Kerim okudu ve mezarlıkları ziyaret ederek karanfiller bıraktı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenler için anma programı düzenlendi.

Sanayi Mahallesi'ndeki Nursan Merkez Camisi'nde gerçekleştirilen programda, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programa Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay ve Belediye Başkanı Bahadır Amaç da katıldı.

Katılımcılar, daha sonra Gavuklu Dede Mezarlığı'ndaki kabirleri ziyaret etti, mezarlara karanfiller bıraktı.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
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