Dörtyol'da Demir Korkuluğa Sıkışan Köpek Yavrusu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir köpek yavrusu, bahçe kapısının demir korkuluğuna sıkıştı. İtfaiye ekibi, korkuluğu keserek yavruyu kurtardı ve ona su ile yiyecek vererek yaşam alanına bıraktı.
Numune Evler Mahallesi'nde bahçe kapısının demir korkuluğuna sıkışan köpeği görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekibi, makasla korkuluğu kesip yavruyu çıkardı.
Su ve yiyecek verilen köpek yavrusu, yaşam alanına bırakıldı.