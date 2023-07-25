Dörtyol'da çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
Güncel Haberler
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan kişi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Yeşil Mahallesi'nde Şaban Karapür (42) ile M.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y. tarafından bıçaklanan Karapür, ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karapür, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerince olay yerinde gözaltına M.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.