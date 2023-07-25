Dörtyol'da çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan kişi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.