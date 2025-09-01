Dörtyol'da Çalıntı Araçlarla Yakalanan 2 Şüpheli Tutuklandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosiklet, bisiklet ve elektrikli bisiklet çalan 2 şüpheli, emniyet ekiplerinin çalışması sonucu tutuklandı. Şüpheliler, çalıntı motosikletle yakalandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosiklet, bisiklet ve elektrikli bisiklet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25-26 Ağustos'ta farklı adreslerden motosiklet, bisiklet ve elektrikli bisiklet çalınmasına ilişkin araştırma yaptı.
Kimliği tespit edilen zanlılar A.B. ve M.H, çalıntı motosikletle yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel