Dörtyol'da Çalıntı Araçlarla Yakalanan 2 Şüpheli Tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosiklet, bisiklet ve elektrikli bisiklet çalan 2 şüpheli, emniyet ekiplerinin çalışması sonucu tutuklandı. Şüpheliler, çalıntı motosikletle yakalandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosiklet, bisiklet ve elektrikli bisiklet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25-26 Ağustos'ta farklı adreslerden motosiklet, bisiklet ve elektrikli bisiklet çalınmasına ilişkin araştırma yaptı.

Kimliği tespit edilen zanlılar A.B. ve M.H, çalıntı motosikletle yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

