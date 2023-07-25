Dörtyol'da Bir Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen olayda, iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Şaban Karapür isimli bir kişi bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı ancak kalbinden bıçaklandığı tespit edildi ve hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.