Dörtyol'da Bir Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen olayda, iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Şaban Karapür isimli bir kişi bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı ancak kalbinden bıçaklandığı tespit edildi ve hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay Dörtyol ilçesine bağlı Yeşil Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada 42 yaşındaki Şaban Karapür bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı. Kalbinden bıçaklandığı tespit edilen Karapür hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel