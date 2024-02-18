Dörtyol'da bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bıçaklı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.

Numuneevler Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavga sırasında Burak Akgün (25) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi bıçakla yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Akgün, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli K.C'yi gözaltına aldı.