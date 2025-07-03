Dörtyol'da Beyin Ölümü Gerçekleşen Genç Adamın Organları Hayat Kurtaracak

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen 36 yaşındaki Haldun Gezici'nin ailesi, organ bağışı yaparak başka hastalara umut oldu. Gezici'nin karaciğeri ve böbrekleri, organ bekleyen hastalara gönderildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen 36 yaşındaki kişinin karaciğer ve iki böbreği nakil bekleyen hastalara umut olacak.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dörtyol Devlet Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde beyin kanaması teşhisiyle tedavi gören Haldun Gezici'nin beyin ölümü gerçekleşti.

Gezici'nin ailesi, başka hayatlara umut olması adına organ bağışında bulunma kararı aldı.

Gezici'nin Dörtyol Devlet Hastanesinde operasyonla alınan karaciğer ve böbrekleri, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya'daki Hastanelerde organ bekleyen hastalara gönderildi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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