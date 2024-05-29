Dörtyol'da asayiş uygulaması: 2 şüpheli tutuklandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 14 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan çalışmada tüfek, tabanca, çalıntı motosiklet, sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlılardan 2'si tutuklandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 4'ü aranan 14 şüphelinin yakalandığı çalışmada, tüfek, tabanca, çalıntı motosiklet, 364 gram sentetik uyuşturucu ile 34 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı.