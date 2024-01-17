Dörtyol'da aranan 4 hükümlü yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

İlçe genelindeki operasyonlarda hırsızlık, kasten yaralama, kumar, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ü, H.S, B.B. ve Y.A. yakalandı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.