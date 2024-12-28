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Dörtyol'da Apartman Yangını: 6 Kişi Dumandan Etkilendi

Dörtyol'da Apartman Yangını: 6 Kişi Dumandan Etkilendi
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir apartmanın 3. katında çıkan yangında 2'si çocuk toplam 6 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 6 katlı apartmanın 3. katında çıkan yangında, dumandan etkilenen 6 kişi tedavi altına alındı.

Altınçağ Mahallesi'nde 6 katlı binanın 3. katındaki bir dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulanan 2'si çocuk 6 kişi dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenen 6 kişi ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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