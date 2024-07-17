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Dörtyol'da Ambulans Kazası: 2 Sağlık Personeli Yaralandı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, içinde hasta bulunmayan ambulansın devrilmesi sonucu 2 sağlık personeli yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, devrilen ambulanstaki 2 sağlık personeli yaralandı.

İçinde hasta bulunmayan ambulans, Ocaklı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sağlık personeli E.S. ve E.Ç, Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Dörtyol Hatay Sağlık Güncel Haberler

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