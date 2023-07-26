Dörtyol'da Alacak Verecek Kavgası Cinayetle Sonuçlandı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşanan alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada Şaban Karapür bıçaklanarak hayatını kaybetti. Şüpheli M.Y. tutuklandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir cinayete karışan şüpheli yakalanıp tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, dün Dörtyol ilçesinin Sanayi Mahallesi'nde alacak verecek meselesinden çıkan kavgada 42 yaşındaki Şaban Karapür bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Karapür hayatını kaybetti. Cinayetle sonuçlanan kavga ile ilgili polis çalışma yaptı. Belirlenen şüpheli M.Y. yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyette ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan M.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel