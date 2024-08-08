Dörtyol'da 595 Gram Esrar Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri, şüphelendikleri bir motosiklet sürücüsünü durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 595 gram esrar ele geçirildi ve şüpheli gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 595 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri motosiklet sürücüsünü durdurdu.
Motosiklette 595 gram esrar bulan ekipler, şüpheli M.C.Y'yi gözaltına aldı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.