Dörtyol'da 49 Yılını Dolduran İmam Tekeci için Veda Programı Düzenlendi

Güncelleme:
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 49 yıl imamlık yapan Ali Tekeci için veda programı düzenlendi. Programda, Tekeci'ye başarı belgesi verildi ve duygusal anlar yaşandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meslekte 49 yılını doldurarak emekli olan 65 yaşındaki imam Ali Tekeci için görev yaptığı camide veda programı düzenlendi.

Tekeci için emekliliğe ayrılması dolayısıyla son görev yaptığı Nursan Merkez Camisi'nde program gerçekleştirildi.

Kaymakam Mehmet Keklik'in de katıldığı programda, Tekeci'ye başarı belgesi verildi.

İmam Tekeci, gazetecilere, görev süresince cemaatin her zaman yanında olmaya çalıştığını söyledi.

Güzel bir programla emekliye ayrıldığını anlatan Tekeci, "Cemaatimizle 49 yıl bir süreç yaşadık. Ben hep Dörtyol'da görev yaptım, cemaatimizin iyi ve kötü günlerinde yanında oldum." dedi.

Vedalaşırken çok duygulandığını belirten Tekeci, veda programı için Kaymakam Keklik ve cemaate teşekkür etti.

Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik de Tekeci'ye emeklilik hayatında sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
