Dörtyol'da 263 paket kaçak sigara ele geçirildi
AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
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Dörtyol'da bir iş yerinde 263 paket gümrük kaçağı sigara ile 5 kilogram tütün ele geçirildi.
Dörtyol'da bir iş yerinde 263 paket gümrük kaçağı sigara ile 5 kilogram tütün ele geçirildi.
Polis ekipleri, sigara kaçakçılığını önleme çalışmaları kapsamında Yeşil Mahallesi'nde T.M'ye ait iş yerini aradı.
Aramada, 263 paket gümrük kaçağı sigara ile 5 kilogram tütün bulundu, T.M. hakkında adli işlem yapıldı.
AA / Erdal Türkoğlu - Güncel