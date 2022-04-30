Dörtyol'da 263 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

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Dörtyol'da 263 paket kaçak sigara ele geçirildi

AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
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Dörtyol'da 263 paket kaçak sigara ele geçirildi

Dörtyol'da bir iş yerinde 263 paket gümrük kaçağı sigara ile 5 kilogram tütün ele geçirildi.

Dörtyol'da bir iş yerinde 263 paket gümrük kaçağı sigara ile 5 kilogram tütün ele geçirildi.

Polis ekipleri, sigara kaçakçılığını önleme çalışmaları kapsamında Yeşil Mahallesi'nde T.M'ye ait iş yerini aradı.

Aramada, 263 paket gümrük kaçağı sigara ile 5 kilogram tütün bulundu, T.M. hakkında adli işlem yapıldı.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Sigara, Polis, Tütün, Güncel, Haberler

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