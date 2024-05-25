Dörtyol'da 1 Milyon Lira Çalınan İş Yeri Hırsızı Yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çalıştığı iş yerinden yaklaşık 1 milyon lira çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Numune Evler Mahallesi'nde kuyumcu dükkanı işleten Ufuk Aydın, yaklaşık 8 aydır kasasında çıkan eksik paradan dolayı iş yerindeki güvenlik kameralarını arttırdı.

Aydın, incelediği güvenlik kameralarından, kasadan düzenli olarak para çalan kişinin çalışanı Hüseyin G. olduğunu belirledi.

Aydın'ın durumu polise bildirmesi üzerine Hüseyin G. iş yerinde gözaltına alındı.

Ekipler, iş yerinde yaptığı incelemede, Hüseyin G'ye ait bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hüseyin G. hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Yıllarca bir arkadaş gördüğü çalışanının yaptığı hırsızlık yüzünden üzüntü duyduğunu dile getiren Aydın, zararının yaklaşık 1 milyon lira olduğunu belirtti.

Öte yandan, hırsızlık ve Hüseyin G'nin gözaltına alınması, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.