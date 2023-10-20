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Dörtyol'da 1 Milyon 700 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Adana-İskenderun Otoyolu'nda durdurulan bir kamyonette yapılan aramada, 1 milyon 700 bin kaçak makaron bulundu. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 1 milyon 700 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana- İskenderun Otoyolu'nda şüphelenilen bir kamyoneti durdurdu.

Kamyonette arama yapan ekipler, kaçak 1 milyon 700 bin makaron buldu.

Gözaltına alınan sürücü emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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