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Dörtyol'da 1 Milyon 700 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Adana-İskenderun Otoyolu'nda durdurulan bir kamyonette yapılan aramada, 1 milyon 700 bin kaçak makaron bulundu. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.