Dörtyol'da 1 Milyon 700 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Adana-İskenderun Otoyolu'nda durdurulan bir kamyonette yapılan aramada, 1 milyon 700 bin kaçak makaron bulundu. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 1 milyon 700 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana- İskenderun Otoyolu'nda şüphelenilen bir kamyoneti durdurdu.
Kamyonette arama yapan ekipler, kaçak 1 milyon 700 bin makaron buldu.
Gözaltına alınan sürücü emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel