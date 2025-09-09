Büyükelçiler Erdoğan'a Güven Mektuplarını Sundu

Haberler

Paraguay, Moldova, Avustralya ve Lüksemburg’un Ankara büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Cirilo Guillermo Sosa Flores, Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Oleg Serebrian, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Sally-Anne Vincent ve Lüksemburg'un Ankara Büyükelçisi Daniel da Cruz'u Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.

Büyükelçiler kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

