Dört kişiyi yaralayan 'Cane Corso' cinsi köpeğin sahibine hapis cezası talebi

Ankara'da dört kişiyi yaralayan "Cane Corso" cinsi köpeğin sahibi Umut Batuhan Y. hakkında, "olası kastla silahla yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara'da dört kişiyi yaralayan "Cane Corso" cinsi köpeğin sahibi Umut Batuhan Y. hakkında, "olası kastla silahla yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre, 3 Mayıs'ta, Oran Sitesi'ndeki ikametine aracıyla gelen Umut Batuhan Y, otoparka aracını park ettikten sonra yanındaki köpeğiyle manyetik alandan geçiş yaptı.

Asansöre geçen şüpheli, bahçe katına geldiğinde tasmasını çıkardığı köpeği dışarıda bırakıp apartmana girdi.

Bu esnada eşi ve iki çocuğuyla apartmandan çıkan anne E.Ç, köpeğin üzerlerine geldiğini fark etti.

Biri 7, diğeri 11 yaşındaki çocuklarının zarar görmemesi için köpeğin önüne atlayan kadın yere düştü. Eşi ve çevredekilerin müdahalesiyle köpekten kurtulabilen anne ve çocukları, apartman girişine sığındı.

E.Ç'nin yanı sıra müştekiler E.Ö, H.Ö. ve M.Ö. de aynı köpeğin saldırısına maruz kalarak el, ayak bilekleriyle yüzlerinden yaralandı.

Site güvenliği de sorumlu

İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli Umut Batuhan Y, sokakta bulduğu köpeği sahiplenerek evine getirdiğini, saldırgan tavırları nedeniyle bir süre sonra tasmasını çıkardığı hayvanı oturduğu sitenin bahçesine bıraktığını söyledi.

Köpeğin birilerine saldıracağını öngörmediğini savunan şüpheli, yaşanılanlardan dolayı üzgün olduğunu söyledi.

İddianamede, güvenlik kamera görüntülerinden köpeğin müştekilere farklı zaman diliminde saldırdığı, bu nedenle olayın yaşandığı sitenin güvenlik müdürü Emin K, müdür yardımcısı Yusuf Ö. ve güvenlik görevlileri Berkay D. ile

Emre D'nin de "özen yükümlülüğüne aykırı davranarak" müştekilerin yaralanmasına neden olduklarına dikkat çekildi.

Bu kapsamda, şüpheli Umut Batuhan Y'nin, "silahla olası kastla yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya, diğer şüphelilerin de "taksirle yaralanmaya neden olma" suçundan 1 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.