Haberler

Dört İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 9 Tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş merkezli dolandırıcılık operasyonunda, 9 şüpheli tutuklandı. Eş zamanlı olarak Adana, Mersin, Hatay ve Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonda, sahte alışveriş siteleri üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapıldığı belirlendi.

Kahramanmaraş merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, bazı alışveriş sitelerinin sahtesini oluşturarak vatandaşları dolandıran şüphelilerin hesaplarında 60 milyon liranın üzerinde işlem hacmi bulunduğunu tespit etti.

Adana, Mersin, Hatay ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 14 şüpheliye yönelik işlem yapıldı. Şüphelilerden 5'inin daha önce Adana'da benzer suçlardan tutuklu olduğu belirlendi. 9 şüpheli ise düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 2 şarjör, 12 sentetik ecza hapı, 75 SIM kart, 23 cep telefonu, 5 dizüstü bilgisayar, 6 hafıza kartı, 2 akıllı saat ve 1 masaüstü bilgisayar kasası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 9'unun tutuklanmasına, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına, 4 kişinin de serbest bırakılmasına çıkarıldıkları hakimlikçe karar verildi.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da yine şiddetli deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osmaniye'de kardeşlerin av tüfeği ile oyunu kanlı bitti

Çocuklar bilmeden oynadı, sonu kanlı bitti
Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti

Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti
Hacettepe Üniversitesi karıştı! Palalı saldırganlar kamerada

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Palayla kampüsü bastı
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Osmaniye'de kardeşlerin av tüfeği ile oyunu kanlı bitti

Çocuklar bilmeden oynadı, sonu kanlı bitti
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Bahis skandalı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı için bomba yorum

Bahis skandalı sonrası Galatasaray maçı için bomba yorum
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'ana dil' çıkışı: Ana sütü kadar helaldir

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'ana dil' çıkışı: Ana sütü kadar helaldir
Türkiye, 44 adet Eurofighter alacak

Türkiye uzun zamandır beklediği savaş uçaklarına kavuşuyor
235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı

235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyince şoke oldu
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Menüyü görmeniz lazım! Mekanındaki fiyatları görenler ikiye bölündü
Karadeniz derbisinde kazanan yok

Karadeniz derbisinde kıyasıya mücadele! İşte skor
Covid-19 kabusu geri döndü, Frankenstein varyantı Türkiye'de görüldü

Bu belirtilere dikkat! Frankenstein varyantı Türkiye'de de görüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.