Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni

Madalya ve beratının verilmesi "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni" düzenlendi

OSMANİYE - Osmaniye'de şehit yakınları ve gazilere törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Valilikteki törende, şehit ve gazilerin emsalsiz fedakarlıkları sayesinde huzur içinde yaşadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin her köşesinde ortak duygularla, şehit ve gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Şehitlerimizin bize yadigarı, kutsal emaneti olan sevgili aileleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti her daim yanınızdadır. Ne yaparsak yapalım onların hakkını asla ödeyemeyiz. Onlar 'vatan için ölmekse kaderim, böyle kaderin ellerinden öperim' diyerek can veren yiğitlerdir."

Vali Yılmaz, konuşmasının ardından, 3 şehit yakını ve 1 gaziye madalya ve berat takdim etti.