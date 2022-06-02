Dört evin demir bahçe kapısı çalındı - Haberler

Isparta'da 3 mahalledeki 4 evin demir bahçe kapısı çalındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yedişehitler Mahallesi'nde 2, Gülistan ve Bağlar mahallelerinde de birer demir bahçe kapısının sabah saatlerinde çalındığı şikayeti üzerine bölgelerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Ekipler, kapıları çaldıkları belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Evren Kandemir, gazetecilere, sabah işe gitmek için çıktığında kapının yerinde olmadığını gördüğünü söyledi.

Önce şaşırdığını dile getiren Kandemir, "Polisi çağırdım ve onlar inceleme yaptı. Yapılan araştırmada 3 evin daha demir kapısının çalındığını öğrendim. Mahalle sakinlerini bu konuda daha dikkatli olmalarını konusunda uyarıyorum." dedi.

Bu arada, kapılardan birinin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde triportör türü araçla gelen şüphelinin bir süre uğraştıktan sonra yerinden çıkardığı demir kapıyı götürmesi yer alıyor.