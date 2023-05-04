Dört büyükelçi, Alanya Belediye Başkanı Yücel'i ziyaret etti

Norveç'in Ankara Büyükelçisi Erling Skjonsberg, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki ve Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yücel, ziyaretteki konuşmasında, Alanya'nın çeşitli dillere, dinlere ve medeniyetlere ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Alanya'da 127 ülkeden insan yaşadığını belirten Yücel, "İlçemizde 54 bin yerleşik yabancı ikamet ediyor. Ülkemizin 81 ilinden gelen insanlarımız da var. Bu kadar çeşitli dillerin, dinlerin ve kişilerin yaşadığı bir yer olarak ülke ortalamasına göre suç, kaza gibi olumsuzluklar çok az. Bizim, kamu kurum ve kuruluşlarımızın tek bir amacı var, Alanya'da gülen insan sayısını arttırmak ve herkesin inancını özgürce yaşayarak fikirlerini özgürce dile getirmelerini sağlamak." ifadelerini kullandı.

Yücel, salgın nedeniyle turizmin 2 yıl boyunca beklentilerin altında kaldığını ancak 2022'de beklentilerin üzerinde bir sezon yaşadıklarını vurguladı.

Geçen yıl Türkiye'nin 49 milyona yakın turist ağırladığına dikkati çeken Yücel, şunları kaydetti:

"Bundan 30 yıl önce ülkemizin başbakanı 'Türkiye 20 milyon turist ağırlayacak' dediği zaman herkes gülüyordu. Şu an da ziyaretçi sayısı 49 milyonu buldu ve bizim hedefimiz yıllık 100 milyon kişiyi ülkemizde ağırlayabilmek. Gelen misafirimizi sadece turist olarak değil örf ve adetlerimize göre de ağırlıyoruz. Bunu göstermeseydik, bugün başarılı bir turizm destinasyonu olamazdık. Bu yıl da turizmde bölgemizin altın çağını yaşayacağına inanıyorum."