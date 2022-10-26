Dört AB ülkesi, işgal altındaki Filistin topraklarındaki çatışmaların durdurulmasını istedi

Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya dışişleri bakanlıkları, işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden çatışmaların tırmanmasını durdurmanın hayati önem taşıdığını belirtti.

Avrupa Birliği'nin (AB) önde gelen 4 ülkesi tarafından yapılan ortak açıklamada, bu yıl içinde çıkan olaylarda en az 120 Filistinli ile 20 İsraillinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı hatırlatılarak, "Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden gerilimleri çok endişe verici buluyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

Bölgede şiddetin tırmanmasının "büyük bir endişeyle not edildiği belirtilen açıklamada, "Bu durum göz önüne alındığında, çatışmanın tırmanmasını durdurmak hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle tüm tarafların tansiyonu düşürmek ve sükuneti yeniden tesis etmek için her türlü provokasyondan ve tek taraflı hareketten kaçınmasını talep ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in silahlı saldırılara karşı kendisini savunma hakkının bulunduğu ancak bunu yaparken uluslararası hukukun ve insan haklarının temellerine saygı göstermek zorunda olduğu, A Bölgesi'ndeki Filistin güvenlik kontrolünün kolaylaştırılması ve etkili güvenlik koordinasyonunun yeniden sağlanması gerektiği kaydedildi.

Ortak açıklamada şunlar kaydedildi:

"Mevcut gerilimler bize, İsraillilere ve Filistinlilere güvenlik ve barış içinde bir yaşamı kalıcı olarak garanti edecek olan iki devletli çözümü uygulamak için siyasi perspektifi acilen yeniden hayata koyma ihtiyacını hatırlatıyor."