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Dördüncü Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı Haikou'da Açılıyor

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HAİKOU, 12 Nisan (Xinhua) -- Dördüncü Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı Cumartesi günü Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da açılıyor.

Altı gün sürecek olan etkinlikte 71 ülke ve bölgeden 4.000'den fazla markanın küresel tüketiciler için yeni ve üst sınıf ürünlerini sergilemesi bekleniyor.

Fuarın ana mekanının alanı 100.000 metrekareye ulaşacak. Yeni tüketim senaryoları ve sağlık tüketimi temalı sergiler de dahil olmak üzere alt etkinliklerin sergi alanı 28.000 metrekareyi kapsıyor.

İrlanda bu yılki fuarın onur konuğu olacak ve ülkenin bilimsel ve teknolojik yeniliklerini, eğitimini, yatırımlarını, turizmini ve kültürünü gösteren özel bir sergi alanına sahip olacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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