Dönüşüm Evde Başlar Projesi Tanıtıldı

Talas Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen "Dönüşüm Evde Başlar Projesi"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çevre bilincini küçük yaşlardan itibaren aşılamayı amaçlayan proje, Talas Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

İlçe protokolü, eğitim camiası ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın çevre sorunlarının giderek arttığını belirtti.

Bu tür projelerin hayati önem taşıdığının altını çizen Yalçın, "Gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin sorumluluğu. Bu projeyle çocuklarımızın erken yaşta çevre bilincini kazanmalarını ve dönüşümün önemini anlamalarını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ise yapılan projenin sadece Talas halkını değil, tüm dünya insanlığını ilgilendirdiğini kaydetti.

"Dönüşüm Evde Başlar Projesi" kapsamında Talas'taki 35 anaokulu, ilkokul ve ortaokulda dört hafta boyunca "sıfır atık ve dönüşüm" konularında kapsamlı eğitimler verilecek.

Öğrencilerin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamayı hedefleyen proje, interaktif etkinlikler ve bilgilendirici sunumlarla desteklenecek.

Öte yandan Yalçın, Osmanlı Kültür Sokağı'nda, içinde doğayla ilgili çeşitli bölümlerin yer aldığı özel bir Çevre Müzesi hazırlandığının müjdesini de verdi.