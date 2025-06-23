Dönüşen Moda, Değişen Dünya Projesi Kapanış Etkinliği İzmir'de

İzmir Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirilen "Dönüşen Moda, Değişen Dünya" projesi kapanış etkinliğiyle sona erecek.

Kolektif Etki Programı Derneği'nden (KEP) yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlik ve etik moda alanında farkındalık oluşturması amaçlanan projenin, kapanış programı Ege Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Programda moda dünyasındaki dönüşümle ilgili çalışmalara da yer verilecek.

Etkinlikte, proje sürecinden notlar, girişimci kadınların kısa hikayeleri, katılımcı markaların defilesi ve sergi alanında katılımcıların sürdürülebilir ürünleri de yer alacak.

25 Haziran'da düzenlenecek etkinliğin, sektör profesyonelleri ve alana ilgi duyan katılımcıları bir araya getirmesi hedefleniyor.