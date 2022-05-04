Dönüş yolundaki tatilciler D-100 kara yolunun Karabük kesiminde yoğunluk oluşturdu - Haberler

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Dönüş yolundaki tatilciler D-100 kara yolunun Karabük kesiminde yoğunluk oluşturdu

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Dönüş yolundaki tatilciler D-100 kara yolunun Karabük kesiminde yoğunluk oluşturdu

Ramazan Bayramı tatilini yaşadıkları yerlerin dışında geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu nedeniyle Karadeniz kentlerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

İSTANBUL (AA) - Ramazan Bayramı tatilini yaşadıkları yerlerin dışında geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu nedeniyle Karadeniz kentlerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Dönüş yoluna çıkanlar, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde akıcı yoğunluğa neden oldu.

Özellikle Karadeniz illerinden İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi illere gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Trafikte yoğunluğun gece artması bekleniyor.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Ramazan Bayramı, Karadeniz, İstanbul, Karabük, Güncel, Haberler

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