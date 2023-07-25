Dönüş yapmak isteyen otomobille motosikletlinin karıştığı kaza kamerada
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Tekirdağ Çorlu'da sağa dönmek isteyen otomobil ile arkasından gelen motosikletlinin karıştığı kaza kameraya yansıdı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye sevk edildi.
Dönüş yapmak isteyen otomobille motosikletlinin karıştığı kaza kamerada
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da sağa dönmek isteyen otomobil ile arkasından gelen motosikletlinin karıştığı kaza kameraya yansıdı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kaza, Nusratiye Mahallesi Erdal İnönü Caddesi üzeri 1 Kasım mevkiinde meydana geldi. Nefes Park istikametinden Kazımiye su deposu kavşağı yönüne seyreden Alaattin S. idaresindek 59 YB 097 plakalı otomobil, sağa dönmek istedi. Bu sırada arkadan gelen Gökhan P.'nin kullandığı 59 AB 847 plakalı motosiklet sağdan geçmek istediği otomobille çarpıştı.
Kaza sonrası devrilen motosikletin sürücüsü Gökhan P. yaralandı. Yaralı kargo görevlisi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.