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Donmuş nehir üzerinde yapılan etkinliklerden çeşitli görüntüler

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Çin'in en kuzeyindeki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de buz tutmuş Songhua Nehri üzerinde bir buz ve kar karnavalı düzenleniyor. Turistler burada kar ve buz temalı birçok eğlenceli etkinliğe katılma imkanı buluyor.

Donmuş nehir üzerinde yapılan etkinliklerden çeşitli görüntüler

Çin'in en kuzeyindeki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de buz tutmuş Songhua Nehri üzerinde bir buz ve kar karnavalı düzenleniyor. Turistler burada kar ve buz temalı birçok eğlenceli etkinliğe katılma imkanı buluyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Turizm Güncel Haberler

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