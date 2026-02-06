Haberler

Hatay'da Dönmezler suç örgütüne operasyonda 12 tutuklama

Hatay'da Dönmezler suç örgütüne operasyonda 12 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da düzenlenen operasyonda Dönmezler suç örgütünün 23 üyesi gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda ruhsatsız silahlar ve suç unsurları ele geçirildi, 12 şüpheli tutuklandı.

HATAY'da Dönmezler suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, borç-alacak konularında tahsilatçılık yaptıkları, eğlence mekanı sahiplerinden haraç toplayıp, vermeyenlerin iş yerlerine zarar verdikleri, tefecilik ve silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen Dönmezler suç örgütünün yöneticileri ve üyelerinin yakalanmasına yönelik Hatay merkezli İstanbul ve Kocaeli'de 2 Şubat'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere baskınlar yapan polis, 23 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada 17 ruhsatsız tabanca ve şarjörleri, ?91 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, ?34 av tüfeği kartuşu, 74 boş senet, ?1 yazılı senet, ?1 hesap ajandası, ?22 telefon, ?1 bilgisayar ve başkasına ait bir kimlik ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12'si tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Emniyetteki 7 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada

Muhalefeti karşısındaki görüntü ile vurdu: İşte buradalar burada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasının izinden gidiyor! Yıldız futbolcunun oğlu Chelsea'de

Babasının izinden gidiyor! Dünya devi ile sözleşme imzaladı
Bu akşam İstanbul'da! Süper Lig devinden transferde bir son gün bombası daha

Süper Lig devinden transferde bir son gün bombası daha
Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı! Kurum hemen harekete geçti

Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı
Sosyal medyadan tanıştığı 3 çocuk babası adamı feci şekilde katletti

Cezaevinden yeni çıkan 3 çocuk babası adamı feci şekilde katletti
Babasının izinden gidiyor! Yıldız futbolcunun oğlu Chelsea'de

Babasının izinden gidiyor! Dünya devi ile sözleşme imzaladı
Epstein dosyalarından çıktı! FBI'ı zora sokacak tecavüz iddiası

Bu iddia doğruysa ABD karışır! Çoçuk yaşta başına gelenlere bakın
Netanyahu ilk kez Epstein'ın İsrail bağlantısı iddialarına yanıt verdi

Netanyahu'dan Epstein İsrail bağlantısı iddialarına ilk yanıt