Dönmez: "Elektrikte kurulu gücümüz 101 bin megavata ulaştı. Bunun yüzde 54'ü yenilenebilir kaynaklardan geliyor"
- Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (10)
Bakan Dönmez:
"Elektrikte kurulu gücümüz 101 bin megavata ulaştı. Bunun yüzde 54'ü yenilenebilir kaynaklardan geliyor."
"1-2 ay içinde YEKA GES 5 düzenlenecek. 1200 megavatlık bir kapasiteyi yarışmaya sunmuş olacağız."
AA / Güncel