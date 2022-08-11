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Dönmez: "Elektrikte kurulu gücümüz 101 bin megavata ulaştı. Bunun yüzde 54'ü yenilenebilir kaynaklardan geliyor"

 - Güncelleme:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (10)

Bakan Dönmez:

"Elektrikte kurulu gücümüz 101 bin megavata ulaştı. Bunun yüzde 54'ü yenilenebilir kaynaklardan geliyor."

"1-2 ay içinde YEKA GES 5 düzenlenecek. 1200 megavatlık bir kapasiteyi yarışmaya sunmuş olacağız."

AA / Güncel

Anadolu Ajansı Fatih Dönmez Güncel Haberler

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