Dönmez: "Elektrikte kurulu gücümüz 101 bin megavata ulaştı. Bunun yüzde 54'ü yenilenebilir kaynaklardan geliyor" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (10) Bakan Dönmez: "Elektrikte kurulu gücümüz 101 bin megavata ulaştı. Bunun yüzde 54'ü yenilenebilir kaynaklardan geliyor." "1-2 ay içinde YEKA GES 5 düzenlenecek. 1200 megavatlık bir kapasiteyi yarışmaya sunmuş olacağız." AA / Güncel Anadolu Ajansı Fatih Dönmez Güncel Haberler

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