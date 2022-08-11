Dönmez: "2023'ün mart ayı içinde inşallah Karadeniz gazını karada yakmış olacağız" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (3) Bakan Dönmez: " Karadeniz'in 2200 metre altında bir enerji üssü kuruyoruz. 120 kilometrelik derin deniz boru döşeme işlemi tamamladı. 50 kilometrelik kısım kaldı." "2023'ün mart ayı içinde inşallah Karadeniz gazını karada yakmış olacağız." AA / Güncel Fatih Dönmez Karadeniz Ekonomi Güncel Haberler

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