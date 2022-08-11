Dönmez: "2023'ün mart ayı içinde inşallah Karadeniz gazını karada yakmış olacağız"
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (3)
Bakan Dönmez:
" Karadeniz'in 2200 metre altında bir enerji üssü kuruyoruz. 120 kilometrelik derin deniz boru döşeme işlemi tamamladı. 50 kilometrelik kısım kaldı."
"2023'ün mart ayı içinde inşallah Karadeniz gazını karada yakmış olacağız."
AA / Güncel