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Dönmez: "2023'ün mart ayı içinde inşallah Karadeniz gazını karada yakmış olacağız"

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (3)

Bakan Dönmez:

" Karadeniz'in 2200 metre altında bir enerji üssü kuruyoruz. 120 kilometrelik derin deniz boru döşeme işlemi tamamladı. 50 kilometrelik kısım kaldı."

"2023'ün mart ayı içinde inşallah Karadeniz gazını karada yakmış olacağız."

AA / Güncel

Fatih Dönmez Karadeniz Ekonomi Güncel Haberler

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