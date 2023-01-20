Donmaya En Dayanıklı Hızlı Tren Fuxing, Çin'in Kuzeydoğusunda Faaliyete Geçirildi

HARBİN, 20 Ocak (Xinhua) -- Perşembe sabahı bir Fuxing yüksek hızlı treni, Fuxing hızlı trenlerinin en yüksek enlemlerde ve en düşük sıcaklıklarda faaliyet gösterdiği Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'den hareket etti.

Fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletindeki Çin Demiryolları Harbin Büro Grubu Limited Şirketi'nin bir bakım istasyonunda Fuxing Elektrikli Çoklu Birim (EMU) CR400BF-GZ görülüyor, 16 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

HARBİN, 20 Ocak (Xinhua) -- Perşembe sabahı bir Fuxing yüksek hızlı treni, Fuxing hızlı trenlerinin en yüksek enlemlerde ve en düşük sıcaklıklarda faaliyet gösterdiği Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'den hareket etti.

Trenin Harbin'den yola çıkışı, Çin'in demiryolu teknolojik yenilenmesinde dikkate değer bir başarı. Çin Demiryolları Harbin Grubu Limited Şirketi yetkilisi Xu Shoutao, Fuxing CR400BF-GZ Elektrikli Çoklu Birim'in (EMU), Fuxing serisindeki en hızlı, dona karşı en dayanıklı ve en akıllı hızlı tren olduğunu söyledi.

Xu, trenin otomatik antifriz işlevine sahip olduğunu ve malzemelerinin ve parçalarının düşük sıcaklıklara dayanacak şekilde tasarlandığını, bu nedenle eksi 40 santigrat derecelik aşırı soğuk bir ortamda bile normal şekilde çalışabileceğini belirtti.

Şirket, Bahar Festivali öncesinde ulaşım kapasitesini artırmak için Heilongjiang'da faaliyet gösteren iki Fuxing CR400BF-GZ EMU olduğunu bildirdi. Bahar Festivali'nin ardından aynı modelden dört trenin daha eyalette hizmete girmesi bekleniyor.

Çin'de bağımsız olarak tasarlanıp üretilen Fuxing EMU, saatte 350 kilometre çalışma hızına sahip bulunuyor.